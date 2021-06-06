جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس يستفيد من سوء طالع فيرستابن ليحقق فوزه الثاني

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باكو: أفاد المكسيكي سيرخيو بيريس على أكمل وجه من سوء طالع زميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي كان في طريقه للفوز بجائزة أذربيجان الكبرى قبل أن تتعرض سيارته لانفجار في إطارها الخلفي، كي يحقق الأحد في باكو الفوز الثاني في مسيرته.

وكان فيرستابن في طريقه لتحقيق فوزه الثاني توالياً، لكن الكارثة وقعت قبل خمس لفات على النهاية، ما أدى الى إيقاف السباق ومن ثم الاصطفاف مجدداً على خط الانطلاق لخوض اللفتين الأخيرتين.

وحافظ بيريس على الصدارة وحقق فوزه الأول مع فريقه الجديد ريد بول والثاني في مسيرته من أصل 197 انطلاقة بعد الذي حققه في السباق قبل الأخير العام الماضي في الصخير مع فريقه السابق رايسينغ بوينت.

ولم يكن فيرستابن الضحية الكبرى الوحيدة، بل فرط بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بفرصة استعادة الصدارة من الهولندي وأهدر أقله المركز الثاني حين أخطأ في الكبح عند المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق خلال محاولته تجاوز بيريس، فأنهى السباق في المركز الخامس عشر.

وسمح هذا الأمر لبطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل في وضع فريقه الجديد أستون مارتن على الدرجة الثانية لمنصة التتويج، فيما شغل الثالثة الفرنسي بيار غاسلي (الفا تاوري).

وبعدما عوض خيبة أمله عدم خوض سباقه البيتي في موناكو الذي أنهى تجاربه التأهيلية في المركز الأول، لم يستفد سائق فيراري شارل لوكلير من انطلاقه الأحد من المركز الأول وأنهى السباق رابعاً، في حين جاء زميله الجديد الإسباني كارلوس ساينس ثامناً وسائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني عشر بعدما انطلق عاشراً.