شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض وديتين استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على خوض وديتين يومى 7 و 8 من الشهر الجارى أمام غزل المحلة والمجد، أحد أندية الدرجة الثالثة، ضمن استعدادات الفريق السكندرى لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق سموحة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 15 من الشهر الجارى.

ومنح أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى لاعبى سموحة راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام لتجنب الإرهاق والتعب من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

من ناحية أخرى، حسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، مصير الثنائى مصطفى فتحى المعار إلى سموحة ورزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري، بعدما طلب من إدارة النادى عودتهما وعدم التفريط فى الثنائى سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه أن المستوى الفنى الذى يقدمه الثنائى فى الدور الثانى للدورى يؤكد أنهما سيكونا إضافة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك يحتاج لتدعيم فى الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقى المعارين فى ظل عدم ظهور أحدا منهم بمستوى ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه أو مصطفى فتحى.