شكرا لقرائتكم خبر عن السورى ليث نجار يحصد فضية كأس العالم للجمباز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد السورى ليث نجار الميدالية الفضية لجهاز حصان القفز بعد منافسة قوية مع صاحب الميدالية الذهبية بطل أوكرانيا فى بطولة كأس العالم للجمباز المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك فى البطولة، التى تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خاصة أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولى للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.