شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة "ملهوش ضهر" فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، من غيابات مؤثرة فى خط الظهر، حيث يغيب عن مواجهة بيراميدز المقرر لها 15 يونيو الجارى، حيث يفتقد خط الظهر بالكامل رجب نبيل ومحمود البدرى وشريف رضا، الأمر الذى يضع المدير الفنى فى ورطة على اعتبار أنهم من الركائز الأساسية للفريق .

ويستغل أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فترة التوقف الحالية فى تجهيز البدلاء لسد عجز خط الظهر المخيف أمام مهاجمى بيراميدز، والذى يتميز بالشراسة الهجومية، ومن المنتظر أن يعود محمود معاذ لسد الجبهة اليسرى، فيما أصبحت عودة محمد عبد المنعم لاعب سموحة المنضم للمنتخب الأولمبى هو الأرحج، ويفاضل أحمد سامى المدير الفنى بين محمود عزت ومحمد ليلة لسد النقص فى مركز المساك .

وكان محمد فرج عامر رئيس النادى قد حضر مران الفريق، عقب الراحة السلبية وطلب من اللاعبين بذل الجهد للحفاظ على المركز الرابع والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية.