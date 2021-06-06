شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض لاعب وسط بيراميدز لتعوض رحيل ساسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع أحمد توفيق، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح بديلاً للدولى التونسى فرجانى ساسى الذى اقترب من إعلان رحيله بعد التقارير التونسية التى أشارت لتوقيه لنادى الريان القطرى.
ويرغب الزمالك فى التعاقد مع بديل كفء لتعويض فرجانى ساسى، ليصبح أحمد توفيق أبرز المرشحين خاصة أن عقد اللاعب ينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى ولم يقم بالتجديد حتى الوقت الحالى.
وأبدى أحمد توفيق موافقة مبدئة على العودة لصفوف الزمالك، لافتًا إلى أنه يمتلك عددًا من العروض من أندية الدورى المصرى وسيقوم بدراستها بشكل جيد قبل اتخاذ القرار النهائى.
وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.
ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شيئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.