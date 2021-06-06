شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض لاعب وسط بيراميدز لتعوض رحيل ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع أحمد توفيق، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح بديلاً للدولى التونسى فرجانى ساسى الذى اقترب من إعلان رحيله بعد التقارير التونسية التى أشارت لتوقيه لنادى الريان القطرى.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع بديل كفء لتعويض فرجانى ساسى، ليصبح أحمد توفيق أبرز المرشحين خاصة أن عقد اللاعب ينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى ولم يقم بالتجديد حتى الوقت الحالى.

وأبدى أحمد توفيق موافقة مبدئة على العودة لصفوف الزمالك، لافتًا إلى أنه يمتلك عددًا من العروض من أندية الدورى المصرى وسيقوم بدراستها بشكل جيد قبل اتخاذ القرار النهائى.