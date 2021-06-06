شكرا لقرائتكم خبر عن زينة إبراهيم تتوج ببرونزية جهاز عارضة التوازن بكأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت زينة إبراهيم، لاعبة منتخب مصر للجمباز، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للجمباز الفنى على جهاز عارضة التوازن، وذهبت الفضية إلى الأوكرانية ديانا فارينسكا، والذهبية من نصيب الرومانية أندريا يورداشي.

وحصلت زينة على 13.07 نقطة لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما قدمت أداء رائعا لتحصد الميدالية الثالثة لمصر فى هذه البطولة.



زينة إبرهيم

بينما حصل يورداشي على 13.37 والميدالية الذهبية وحصلت فارينسكا على 13.30 والميدالية الفضية.

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية

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