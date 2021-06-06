شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء الدوري للموسم الجاري 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أحد يومي 25 أو 26 أغسطس موعدًا لانتهاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2021.

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة الجولات الثلاث الأخيرة للدوري فى موعد وتوقيت موحد لجميع المباريات إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، وبذلك يخوض الأهلى 7 مباريات بدون لاعبيه الأولمبيين بعد اعلان الجدول.

والمباريات التى يخوضها الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى هى:

الأهلي والمقاولون 8 يوليو

المقاصة والأهلي 11 يوليو

الأهلي والبنك الأهلي 22 يوليو

الأهلي والإنتاج الحربي 25 يوليو

أسوان والأهلي 29 يوليو

الأهلي ودجلة 2 أغسطس

الأهلي وسيراميكا 5 أغسطس

أما مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

- مصر × إسبانيا: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الخميس 22 يوليو

- مصر × الأرجنتين: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الأحد 25 يوليو

- مصر × أستراليا: في تمام الواحدة ظهرًا، يوم الأربعاء 28 يوليو.