شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تغادر إلى فرنسا الثلاثاء للمشاركة فى بطولة باريس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الكاراتيه إلى فرنسا بعد غد، الثلاثاء، للمشاركة فى منافسات بطولة باريس الدولية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 8 إلى 16 يونيو الجارى، بقائمة تضم 6 لاعبين، وهم كل من أحمد أشرف شوقى (كاتا رجال)، عبدالله ممدوح (- 75كجم)، محمد احمد رمضان (-84 كجم)، سارة عاصم (كاتا سيدات)، ياسمين حمدى (55 كجم)، فريال أشرف (-68 كجم).

ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة محمد دهراوى رئيس الاتحاد، و معه المردبين هانى قشطة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود هانى.

وتأتى المشاركة فى بطولة باريس فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية، ومن بعدها بطولة شمال أفريقيا .

وتستضيف مصر بطولة شمال أفريقيا فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس المقبل بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها منتخبات الكبار والشباب والناشئين.

وتأكد مشاركة 6 دول فى البطولة هى ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى مصر المستضيف.