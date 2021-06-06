شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إلغاء أولمبياد 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية إلغاء منافسات الدورة التى كان مقررا إقامتها 1940، بسبب الحرب العالمية، حيث أقيمت آخر نسخة عام 1936 فى برلين، وبعد بداية الحرب العالمية الثانية تقرر إلغاؤها .

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية 1940 فى طوكيو، ثم تغير مكانها إلى هلنسكى، بعدما بدأت الحرب العالمية الثانية، ولم تقم الأولمبياد، على أن تقام عام 1944 وتقرر إقامة الأولمبياد فى لندن، لكن الحرب استمرت حتى 1945 .

فى النسخة التالية أقيمت دورة الألعاب الأولمبية عام 1948 فى لندن، بعدما توقفت 12 عاما بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث أقيمت آخر أولمبياد فى برلين عام 1936.

وأقيمت الدورة الأولمبية عام 1948، وحققت البعثة المصرية فى الأولمبياد 5 ميداليات، تحققت عن طريق ابراهيم شمس ذهبية رفع الاثقال، ومحمود فياض ذهبية آخرى فى نفس اللعبة، وفضية عطية حمودة فى الاثقال، و فضية محمود حسن فى المصارعة الرومانية، بالاضافة إلى برونزية ابراهيم عرابى فى المصارعة الرومانية أيضا

شاركت مصر فى هذه الدورة بعدد 85 رياضيا، واحتلت المركز السادس عشر فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الأولمبية .