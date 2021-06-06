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الامارات | فيديو يرد على منتقدي محمد صلاح.. يصنع الفرص على طريقة ميسي

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمصري محمد صلاح نجم يوضح قدرته على صناعة الأهداف بالقدر نفسه من جودة تسجيلها، وأغلبها كان على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد بتمرير الكرات العميقة خلف المدافعين.

وفي الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على صلاح أمام المرمى لترجمة الفرص إلى الأهداف، تناسى مراقبون بأن "الفرعون" صنع فرصاً بالجملة لو استغلها زملاءه وتحديداً  السنغالي ساديو ماني لكان في مقدمة صانعي الأهداف في .

وتكشف الأرقام في موقع إحصائيات كرة القدم "هو سكورد" العالمي بأن صلاح صنع لزملاءه 42 هدفاً في المواسم الأربعة الماضية وأحرز 120 هدفاً، وتالياً فيديو الفرص التي يصنعها صلاح ويرد فيها على المشككين في قدراته، خصوصاً أن كثيرون من ينتقدونه لإهداره فرصاً كثيرة في المواسم الثلاثة الماضية مقارنة مع السانحة للتسجيل.

 

 

الأهداف المسجلة والمصنوعة بأقدام محمد صلاح

موسم 2017 - 2018

الدوري الإنجليزي: سجل 36 وصنع 10

: سجل 10 وصنع 4

موسم 2018 - 2019

الدوري الإنجليزي: سجل 22 وصنع 8

دوري أبطال أوروبا: سجل 5 وصنع 2

موسم 2019 - 2020

الدوري الإنجليزي: سجل 19 وصنع 10

دوري أبطال أوروبا: سجل 4 وصنع 2

موسم 2020- 2021

الدوري الإنجليزي: سجل 22 وصنع 5

دوري أبطال أوروبا: سجل 6 وصنع 1

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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