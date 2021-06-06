شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم عبد الرحمن مجدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «وحيد»، في تصريحات تليفزيونية : «لا توجد أي عروض رسمية لـ(مجدي)، سواء من الأهلي أو نادي بيراميدز، لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل»، مضيفًا : «اللاعب مستمر مع النادي الإسماعيلي، ولا توجد أي نية لرحيله في الفترة المقبلة».

وأضاف : «(مجدي) لن يرحل عن الإسماعيلي إلا إذا جاء له عرض مميز من أحد الأندية الأوروبية عقب الأوليمبياد»، مشيرًا : «اللاعب كان يعاني الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وهذا سبب غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية».