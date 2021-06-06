شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب : على الزمالك دفع 12 مليون جنيه لضم الجزيري نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، أن الزمالك سيكون ملزمًا بدفع 12 مليون جنيه خلال شهر أغسطس المقبل لضم سيف الدين الجزيري نهائيًا.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك دفع 8 ملايين لاستعارة اللاعب في الشتاء الماضي.. ويبدو أن اللاعب أصبح له وضع مهم في الفريق بعد ظهوره بمستوى جيد مؤخرًا».

وتابع: «إذا دفع الزمالك 12 مليونا سيضم الجزيري نهائيًا حتى لو حصلنا على عروض مالية أكبر، فنحن نحترم التعاقدات وهذا حق الزمالك وفقا للعقد المبرم بيننا».

وأتم: «لن يحدث أي مفاوضات مع الزمالك حول تفعيل عقد سيف الجزيري إلا بعد نهاية مسابقة الدوري هذا الموسم. فاللاعب صحيح لم يحصل على أي عروض خارجية حتى الآن، لكن العروض ستأتي له بسبب مستواه مؤخرا مع الزمالك ومنتخب تونس».