شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : «حارسا بيراميدز هيتجننوا وينضموا للأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يرغبان في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: «حارسا مرمى نادي بيراميدز هيتجننوا وينضموا للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مضيفًا: «الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لم يناقش أمر ضم حارس مرمى جديد في الفترة المقبلة».

وأشار: «الجهاز الفني للنادي الأهلي يبحث عن خوض مباراة ودية أخرى بعد العودة للتدريبات الجماعية الخميس المقبل، لتجهيز اللاعبين لمباراة الترجي التونسي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأوضح: «تأكد غياب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأحمر، عن مباراتي الترجي، في حين اقترب محمد مجدي أفشة من اللحاق بالمباراة الأولى».