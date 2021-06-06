شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسعى لتجهيز مارسليو ومجدي لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى لتجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق لمواجهة غزل المحلة، والذى يعانى من جزع في الرباط الداخلى للكاحل، ويحضر اللاعب جلسات علاج طبيعى في الجيم بالعكازين، كما يؤدى جلسات علاج مائى للتأكد من استجابة اللاعب وجاهزيته للمرحلة المقبلة، ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدورى.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من الجهاز الطبى لفريقه تقريرا شاملا عن حالة المصابين بالفريق، وعلى رأسهم الثنائى عبدالرحمن مجدى وحسين السيد مارسيلو، لاعبا الفريق ومدى جاهزيتهم للمباريات المقبلة.