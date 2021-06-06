شكرا لقرائتكم خبر عن «الخلفية» تهدد محمود متولي بالغياب عن الأهلي أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحوم الشكوك حول سفر محمود متولى مدافع الأهلى مع فريقه لتونس لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها 19 يونيو الجارى، في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى والتى تقام على ملعب رادس، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بشد في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب من أسبوع لعشرة أيام، حيث تعرض محمود متولى للإصابة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة الودية التي خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك محمود متولى في تشكيل الأهلى أمام مصر للتأمين قبل أن يغادر في الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد شكواه من شد في العضلة الخلفية، وهى أول مشاركة للاعب عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التي أبعدته عن الملاعب شهورا طويلة.