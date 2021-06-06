شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل استئناف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس السبت، للكشف عن فيروس كورونا، حيث يستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، بالجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها، وكان الزمالك تلقى خطاباً من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام أسوان.