شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة تحرير محاضر ضد وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى النادي الإسماعيلى ما تردد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تحرير محاضر ضد وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ما حدث أمس السبت، بعدم حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا إجراء تم تفهمه.

ويؤكد الإسماعيلى على احترامه الكامل تلك الوزارة التي تبذل جهودا فعالة ومضنية من أجل النهوض بالقطاع الصحي في مصر والتى تعد صمام الأمان للدولة ضد فيروس كورونا، مشددا على أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع وزارة الصحة خاصة في الفترة الأخيرة في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وأشار النادي الإسماعيلى إلى أنه وفقا لتأكيدات وزارة الصحة سيتم إرسال فريق طبى على أعلى مستوى لمنح لاعبى الفريق الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتمنى مسؤولو الإسماعيلى من كافة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة عدم الزج باسم النادى ضد وزارة الصحة.