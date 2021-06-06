شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، جدول مواعيد مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

وجاء جدول الدوري المصري الممتاز كما أعلنه اتحاد الكرة كالتالي:

جدول الدوري المصري الممتاز

جدول الدوري المصري الممتاز

جدول الدوري المصري الممتاز

جدول الدوري المصري الممتاز

وأخطر اتحاد الكرة، النادي الأهلي بموعد مبارياته في الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

وجاءت موعد مباريات الأهلي فيما تبقى من مشواره في الدوري على النحو التالي:

الأهلي- بيراميدز.. يوم الخميس 1 يوليو

سموحة- الأهلي .. يوم الأحد 4 يوليو

المقاولون العرب- الأهلي .. يوم الخميس 8 يوليو

المقاصة- الأهلي .. يوم الأحد 11 يوليو

الأهلي- البنك الأهلي .. يوم الخميس 22 يوليو

الإنتاج الحربي- الأهلي .. يوم الأحد 25 يوليو

أسوان- الأهلي .. الخميس 29 يوليو

وادي دجلة- الأهلي .. يوم الاثنين 2 أغسطس

الأهلي- الإسماعيلي .. يوم الاثنين 9 أغسطس

الأهلي- إنبي .. يوم الخميس 12 أغسطس

طلائع الجيش- الأهلي .. يوم الأحد 15 أغسطس

الأهلي- المصري .. أحد يومي 18 أو 19 أغسطس

الجونة- الأهلي .. أحد يومي 22 أو 23 أغسطس

الأهلي- أسوان .. أحد يومي 25 أو 26 أغسطس.

تلقى نادي بيراميدز خطابا من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام سموحة.

وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

*الأسبوع ٢٦.. بيراميدز * سموحة.. يوم ١٥ يونيو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٩ مساء

*الأسبوع ٢٧.. الأهلي * بيراميدز.. يوم ١ يوليو.. استاد السلام.. الساعة ٩ مساء

*الأسبوع ٢٨.. بيراميدز * إنبي.. يوم ٤ يوليو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٧ مساء

*مؤجلات.. المقاولون العرب * بيراميدز.. يوم ١٦ يوليو.. استاد الجبل الأخضر.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات.. الإنتاج الحربي * بيراميدز.. يوم ٢٠ يوليو.. استاد السلام.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات.. بيراميدز * البنك الأهلي.. يوم ٢٦ يوليو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات.. بيراميدز * الإسماعيلي.. يوم ٢ أغسطس.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٧ مساء

*الجولة ٢٩.. طلائع الجيش * بيراميدز.. يوم ٧ أغسطس.. استاد جهاز الرياضة.. الساعة ٧ مساء

* الجولة ٣٠.. بيراميدز * المصري.. يوم ١١ أغسطس.. استاد الإسكندرية.. الساعة ٩ مساء

*الجولة ٣١.. الجونة * بيراميدز.. يوم ١٤ أغسطس.. استاد خالد بشارة بالجونة.. الساعة ٧ مساء

*الجولة ٣٢.. بيراميدز * أسوان.. استاد الدفاع الجوي.. لم يحدد الموعد

*الجولة ٣٣.. مصر المقاصة * بيراميدز.. استاد الجبل الأخضر.. لم يحدد الموعد

*الجولة ٣٤.. بيراميدز * غزل المحلة.. استاد الدفاع الجوي.. لم يحدد الموعد

أوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مباريات الجولات ٣٢ و٣٣ و٣٤ تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.