شكرا لقرائتكم خبر عن الكردي يضع قدماً في بطولة بريطانيا المفتوحة للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق شيركو الكردي النجم الذهبي للمنتخب الوطني الأردني للجولف ذو السبع عشر ربيعاً والمصنف الأول عربيا إنجازاً تاريخياً جديداً بتأهله إلى الدور النهائي المؤهل الى بطولة بريطانيا المفتوحة للمحترفين والتي تعد أقدم وأقوى بطولات العالم بنسختها 149 ومن أهم البطولات الأربعة الكبرى للجولف على مستوى العالم ومعها بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة PGA إضافة لبطولة الماسترز.

وتعد هذه التصفية غاية في الأهمية والصعوبة كونها تحوي ما يقارب 288 لاعباً محترفاً من مختلف بقاع العالم يتنافسون على 12 مقعد مؤهل إلى بطولة بريطانيا المفتوحة والتي لم يسبق لأي لاعب عربي الوصول الى تلك المرحلة وستقام التصفيات نهاية الشهر الحالي بواقع 18 حفرة على مدار يومين.

وشهد الملعب التاريخي سانت اندروز (أقدم ملاعب العالم) الذي يزيد عمره عن 450 عام لأول مره رفع العلم الأردني والذي حمله شيرجو وسط تغطية إعلامية عالمية كبيرة.

ويدخل الكردي في معسكر تدريبي استعداد لهذه التصفيات وسيستعين بأفضل المدربين وطاقم مساعد (caddie) من أعلى مستوى مدركاً تمام صعوبة المهمة ولكنه يمتلك رغبة قوية وعزيمة على تقديم أفضل مستوى خلال التصفيات ضمن خيرة لاعبي العالم من الهواه والمحترفين.