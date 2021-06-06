الأبيض «يواجه تايلاند بطموح النقطة» 12

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يلتقي غداً الاثنين، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ومنتخب تايلاند في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، وذلك في استاد زعبيل بنادي الوصل في تمام الساعة التاسعة إلا الربع ضمن لقاءات المجموعة السابعة المقامة بنظام التجمع في دبي، وتضم منتخبات الإمارات وماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا.

ويدخل «الأبيض» مباراة الغد بمعنويات عالية للوصول إلى النقطة 12، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ماليزيا مساء الخميس الماضي، وقاده إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط متساوياً مع تايلاند وماليزيا ومتفوقاً عليهما بفارق الأهداف وفارق مباراة، حيث خاض 5 مباريات فقط في التصفيات، فيما خاض كل من ماليزيا وتايلاند 6 مباريات.

ويحتل منتخب فيتنام صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، فاز في 3 مواجهات، وتعادل في 2، سجل 5 أهداف، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً.. وخاض منتخبنا صاحب المركز الثاني 5 مباريات فاز في 3 وخسر في 2، سجل 12 هدفاً، واستقبلت شباكه 4 أهداف ويملك 9 نقاط.. وخاض منتخب تايلاند صاحب المركز الثالث 6 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل 9 أهداف واستقبل 5 ويملك في رصيده 9 نقاط.

بينما يأتي منتخب ماليزيا في المركز الرابع، حيث خاض 6 مباريات فاز في 3 مواجهات، وخسر في 3، له 8 أهداف، وعليه 10 أهداف، ويملك في رصيده 9 نقاط. ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الخامس والأخير، حيث خاض 6 مباريات، لم يفز في أي مواجهة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 5 مواجهات، سجل 5 أهداف، واستقبلت شباكه 18 هدفاً، ويملك في رصيده نقطة واحدة.

ويخوض «الأبيض» مباراة الغد بتشكيلته الأساسية وقوته الضاربة، حيث لا توجد به إصابات أو غيابات، وسيعتمد على كراته الهجومية المعتادة، ومهارات لاعبيه في مختلف الخطوط، وقدرات كل من خلفان مبارك وعبد الله رمضان لاعبي الوسط في تمرير الكرة طولياً أو عرضياً للمهاجمين من وضع الحركة خصوصاً علي مبخوت أو فابيو دي ليما اللذين يملكان قدرات كبيرة في المراوغة والتسديد والتسجيل، ومن الوارد أن يتم الدفع بسباستيان تيجالي لبعض الوقت بحسب احتياج المباراة.

وقام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك بدراسة منتخب تايلاند بشكل جيد، على ضوء عدة مباريات تابعها له، وتعرف إلى أهم عناصر القوة والضعف فيه، حيث يتميز المنتخب التايلاندي بالسرعة في التحول من الدفاع للهجوم، وقدرة لاعبيه على التسديد من مسافات بعيدة، وتبادل المراكز على مدار فترات المباراة.

ويسعى نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت، لرفع رصيده التهديفي، حيث يحتل مكانة مرموقة عالمياً برصيد 74 هدفاً دولياً، متفوقاً على كثير من الأسماء الشهيرة في العالم وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

من ناحية أخرى ستقام مباراة منتخب فيتنام مع منتخب إندونيسيا ضمن المجموعة نفسها في التوقيت ذاته على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ويسعى فيتنام صاحب الصدارة إلى تعزيز مكتسباته والحفاظ على صدارة المجموعة، بينما يسعى منتخب إندونيسيا إلى تحقيق مفاجأة وفوز شرفي يخلط به أوراق المجموعة.