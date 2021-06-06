شكرا لقرائتكم خبر عن نتس يجتاز باكس في بداية سلسلة القسم الشرقي للدوري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكلين - رويترز

لم يتأثر بروكلين نتس بإصابة جيمس هاردن في الدقيقة الأولى وخروجه المبكر، وفاز 115-107 على ميلووكي باكس في بداية سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق كيفن دورانت لاعب نتس وسجل 29 نقطة، وأضاف كايري إيرفينج 25 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة، لينجح اللاعبان في تعويض إصابة هاردن في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى.

وستقام المباراة الثانية في بروكلين يوم الاثنين، وقد يغيب هاردن بسبب الإصابة التي أبعدته عن استكمال اللقاء.

وسجل جو هاريس 19 نقطة وأضاف بليك جريفين 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بعد أداء دفاعي قوي، كما ساهم مايك جيمس في الانتصار الثمين بعدما أحرز 12 نقطة وتابع سبع كرات مرتدة.

وتصدر يانيس أنتيتوكومبو عملاق باكس قائمة المسجلين برصيد 34 نقطة بعدما أحرز 16 من 24 محاولة خلال اللعب.

وأضاف بروك لوبيز، لاعب نتس السابق، 19 نقطة فيما ساهم جرو هوليداي بتسجيل 17 نقطة، واكتفى كريس ميدلتون بتسجيل 13 نقطة، حيث أحرز ست رميات من 23 محاولة، وأخفق في خمس رميات ثلاثية.

وتأثر ميلووكي بشدة بسبب النسبة الضعيفة في الرميات الثلاثية حيث سجل ست رميات فقط من 30 محاولة.