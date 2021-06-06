شكرا لقرائتكم خبر عن الأجازة راحت.. رامى ربيعة برفقة طاهر محمد طاهر فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، إلى زميله رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء فى تدريبات الجيم، للحفاظ على اللياقة البدنية فى ظل حصول اللاعبين على إجازة لمدة 6 أيام قبل الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر رامي ربيعة صورة جمعته بطاهر فى صالة الجيم وعلق عليها بعبارة "الأجازة راحت".



طاهر وربيعة في الجيم



طاهر وربيعة

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إراحة طاهر من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها 10 يونيو الجارى، على أن يعود بعدها لتجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

واشتكى طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى، من آلام فى الأنكل، وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة لمدة 5 أيام فى مقر النادى،

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين: حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.