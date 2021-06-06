شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أكثر 4 لاعبين مشاركة مع الزمالك فى الدورى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الزمالك ترتيب جدول الدورى المصرى، حتى الآن، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، بفارق 14 نقطة عن الأهلى صاحب الوصافة والذى يمتلك 6 مباريات مؤجلة بعدما خاض 19 لقاء فقط.

ويعد أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق فى البطولة حتى الآن، من حيث عدد المباريات، بينما يتواجد طارق حامد فى مقدمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى عدد الدقائق.

ورصد الموقع الرسمى لنادى الزمالك، أرقام أكثر 4 لاعبين مشاركة مع الفريق فى الدورى حتى الآن، سواء من ناحية عدد المباريات أو عدد الدقائق.

ويتصدر زيزو قائمة الأكثر مشاركة فى عدد المباريات برصيد 24 مباراة بـ1931 دقيقة، حيث شارك فى 22 مباراة كلاعب أساسى ومباراتين كبديل و11 مرة كلاعب مستبدل وأحرز 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

أما طارق حامد، الذى لم يشارك فى مباراة الجونة الأخيرة فهو الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق رغم مشاركته فى 23 مباراة فقط، حيث لعب مع الفريق حتى الآن وفى المباريات التى شارك فيها 1964 دقيقة.

أما الثنائى أشرف بن شرقى ومحمود الونش، فيتقاسمان التقدم من حيث عدد المباريات والدقائق، حيث يتفوق بن شرقى فى عدد المباريات بعدما شارك فى 23 مباراة بـ 1779 دقيقة.. بينما يتفوق محمود الونش فى عدد الدقائق حيث شارك فى 22 مباراة ولكن بـ 1832 دقيقة.