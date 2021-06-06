شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للجمباز: مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى بعد نجاح كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإيطالية دوناتيلا ساشي، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى للجمباز، أنها فوجئت بسبب التنظيم المبهر من الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لأول بطولة كأس عالم للجمباز الفنى رجال وسيدات داخل قارة أفريقيا، مشددة على أن الاتحاد الدولى للعبة منبهر بما قدمته الدولة المصرية بقدراتها الكبيرة.

وأضافت عضو الاتحاد الدولى، "أعرف مجلس إدارة اتحاد الجمباز المصرى، منذ وقت طويل، ولكنى رغم هذا انبهرت بالتنظيم، ولولا وجودى هنا فى مصر ما صدقت، وتأكدت أن مصر لديها القدرة على تنظيم ما هو أعلى من كأس العالم".

وأشارت دوناتيلا إلى أن قدرة اللاعبين والمدربين لم تكن فى أعلى مستوياتها، وذلك بسبب جائحة كورونا، وعادت لتقول: "يجب أن يكون هناك تدريب يومي، للاعبين الذين يستعدون للأولمبياد، فكانت بطولة كأس العالم بمصر، خير إعداد لهم، بعيدا عن النتائج، فقد كانت منافسة قوية لاختبار قدراتهم".

وتابعت ساشي، "نتلقى كل يوم المزيد من التحذيرات حول الأولمبياد، لأجل تقليل عدد الوفود، وستظهر أولمبياد طوكيو 2020 بمشهد جديد للأسف، وستكون هناك فقاعة طبية كالتى تحدث الآن فى مصر، ومن شروطها تلقى التطعيمات اللازمة، مع عدم السماح للجمهور بالحضور".

وأكدت ساشي أن "مصر طبقت نظام الفقاعة الطبية بشكل ممتاز، ولم يكن مسموحا بالتجول خارج الفندق أو الاستاد، وأود توجيه الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على الدعم الدائم لنجاح البطولة، وكذلك اتحاد الجمباز المصرى برئاسة الدكتور إيهاب أمين، واللجنة المنظمة، على الجهد المبذول وتذليل كافة العقبات أمام الوفود والمنتخبات المشاركة".