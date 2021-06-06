شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الإنتاج الحربى يزيد أوجاع أحمد كشرى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوامة من الإصابات ضربت صفوف فريق الإنتاج الحربى خلال فترة توقف الدورى تسببت فى زيادة أوجاع أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق، الذى بات فى موقف صعب للغاية، فقد اشتكى علاء سلامة لاعب الفريق من ألم فى عصب القدم، فيما تعرض عبد الرحمن رزق "اللمبى" للإصابة فى أنكل القدم ليغادر المران، بجانب استمرار معاناة محمد عبد المجيد مهاجم الفريق من تمزق فى العضلة الخلفية بجانب إيقاف مصطفى البدرى بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وفضل الجهاز الطبى للإنتاج الحربى استمرار عزل الرباعى "محمد عبد الفتاح تاحا ومحمد طارق أبو العز ومحمد الشحات الشهير بالحضرى وحسن ياسين" لاعبى الفريق رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة بهم لحين إجراء مسحة جديدة لثبوت تعافيهم بشكل كامل من الفيروس اللعين.

ويخوض فريق الإنتاج الحربى، اليوم الأحد، ثانى مبارياته الودية حيث يلاقى نظيره المقاولون العرب على ملعبه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو الجارى على استاد السلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وافتتح الإنتاج الحربى ودياته بمواجهة أتش أف سى أمس السبت ثم يختتم ودياته بمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

ويحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدوري ، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربي حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدوري .