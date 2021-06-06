شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طارق قنديل عضو مجلس الأهلى للمستشفى لإصابته بأزمة صحية طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى منذ قليل للاطمئنان على صحته ومتابعة تطورات حالته، ورافق طارق قنديل بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بربع نهائى دوري الابطال الأفريقى، كما رافق البعثة فى قطر لخوض مباراة نهضة بركان المغربى التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى.

وخاض الأهلي مباراة ودية الخميس الماضي باستاد التتش ضمن استعدادادت المارد الأحمر لمباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت ودية الأهلي أمام مصر للتأمين بالتعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يحصل الفريق على راحة طويلة وسوف يستأنق التدريبات الخميس المقبل.

ويتابع موسمياني مع الجهاز الطبي للفريق برنامج تأهيل اللاعبين المصابين في الفريق ،وتعرض متولي للإصابة بشد في العضلة الخلفية يحتاج من أسبوع إلى عشرة ايام للتعافي منها ، كما إشتكى طاهر من آلام في الكاحل يحتاج إلى خمسة ايام للتأهيل والتعافي منه.

فيما تعرض أفشة وهاني في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي ويعاني الأول من جذع في الكاحل فيما يعاني هاني من شد في العضلة الأمامية ، أما محمد محمود فيواصل التأهيل من جراحتي الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر.