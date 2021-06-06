شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معارو الأهلى المرشحون للعودة للقلعة الحمراء هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بقود إلى عودة الثلاثى المعارين، أحمد ياسر ريان من سيراميكا كليوباترا وأحمد عبد القادر من سموحة وعمار حمدى من الاتحاد السكندرى فى ظل الأداء القوى و الأرقام الجيدة التى حققوها هذا الموسم لتدعيم صفوف الفريق ، خاصة أن مطالبات الجماهير الحمراء بعودتهم تتعالى يوما بعد يوما .

ويرصد الخليج 365 أرقام كلا الثلاثى فى التقرير التالى:

يبدو أن عودة أحمد ياسر ريان اقتربت من الحسم فى ظل صغر سنه وإشادة الجميع فى النادى بقدراته، حيث لعب أحمد ياسر ريان صاحب الـ 23 عام المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا 20 مباراة فى الدورى سجل خلالها 12 هدف وصنع أسيست فيما سجل هدفا فى كأس مصر، تبلغ القيمة التسويقية للاعب مليون يورو.

تبدو حظوظ أحمد عبد القادر "حمدى" صاحب الـ 22 عاما لاعب الفريق المُعار لنادى سموحة قوية فى العودة للقلعة الحمراء بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم مع فريقه السكندري، لعب 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أسيست، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب 200 ألف يورو .

بينما عمار حمدى صاحب الـ 21 عاما المعار إلى صفوف سموحة، لعب هذا الموسم 23 مباراة فى الدورى سجل هدفا وصنع هدفان، فيما شارك فى لقاء بكأس مصر، و تبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو .