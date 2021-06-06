شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد ،6 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يضع 3 مواعيد لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليها، الأهلي يغلق ملف التعاقد مع 4 لاعبين خلال ميركاتو الصيف ،شوقى غريب يحدد 16 يوليو موعدا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد .

"البحر" أحدث طرق علاج أفشة فى الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى

نصح أحمد أبو عبلة، طبيب النادى الأهلى، لاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بضرورة وضع قدمه فى ماء مالح "البحر" لسرعة شفائه من الإصابة فى الرباط الداخلى للكاحل، وكان أفشة قد رفض السفر خارج للقاهرة مثل بقية زملائه للاستجمام خلال الإجازة التى حصلوا عليها لضمان حضوره يومياً لمقر النادى وإنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له قبل المباراة المصيرية أمام الترجى التونسى، قبل أن يدرس السفر لإحدى المدن الساحلية لتنفيذ نصيحة الطبيب.

اتحاد الكرة يضع 3 مواعيد لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليها

حدد مسئولو اتحاد الكرة أكثر من موعد مقترح لانطلاق مسابقة الدوري للموسم المقبل، فى ظل غموض موعد انتهاء الدورى الحالى. وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الدورى الحالى إذا انتهى بنهاية أغسطس المقبل سينطلق الدورى الجديد فى منتصف سبتمبرالمقبل.

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع أكثر من لاعب محلى وأجنبي تم طرح أسمائهم للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وفى مقدمة اللاعبين الذين لم يعد الأهلي يُفكر فى التعاقد معهم، المغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، والجنوب أفريقي كيجان دوللي الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي مونبلييه الفرنسي.

ينتظر مسئولو النادي الأهلي، وصول عرض من أحد أندية الدوري التركي بقيمة 750 ألف دولار لضم السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق المُعار لنادي انقرة التركي على سبيل البيع النهائي.

محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية الراحة يعود محمد محمود لاعب وسط الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بدءًا من الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام بدءًا من السبت حتى الأربعاء، والتي أقرها الجهاز الفني من أجل منح اللاعبين فرصة للراحة والتقاط الأنفاس بعد المعاناة من ضغط المباريات طوال الفترة الماضية.

دخل الإيفواري سيرجي أكا، لاعب وسط فريق الجونة، في الحسابات الفنية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع فريق الجونة بالموسم الجاري، خاصة بعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي بالزمالك وتردد أنباء قوية عن رحيله إلى أحد الأندية القطرية، ووجود أكثر من عرض لأليو ديانج لاعب وسط الأهلي بعد تألقه مع الفريق الأحمر.