شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن محمد أوناجم قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن المغربي محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، المعار لصفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال الميركاتو الشتوي الأخيرة.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على مستوى "أوناجم" من خلال التقرير الذى سيحصل عليه وسيشمل كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعب من مشاركات وغيابات وأهداف واصابات تعرض لها خلال تواجده مع الفريق المغربى.

ويسعى المدير الفنى للزمالك، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين لتحديد خريطة الموسم الجديد، سواء سيتم عودة بعضهم لصفوف الزمالك أو سيتم تجديد اعاراتهم أو الاستغناء عنهم بشكل نهائى.

وأعلن نادي الزمالك إعارة المغربي محمد أوناجم إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي، مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى الزمالك.

وجاءت إعارة أوناجم لصفوف الوداد، بعدما أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي، لذا كان يجب رحيل لاعب أفريقي لإخلاء مكان بالقائمة البيضاء لقيد الجزيري.