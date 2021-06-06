شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض 7 مباريات بالدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام، بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، وبذلك يخوض الأهلى 7 مباريات بدون لاعبيه الأولمبيين بعد اعلان الجدول.
والمباريات التى يخوضها الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى هى:
الأهلي والمقاولون 8 يوليو
المقاصة والأهلي 11 يوليو
الأهلي والبنك الأهلي 22 يوليو
الأهلي والإنتاج الحربي 25 يوليو
أسوان والأهلي 29 يوليو
الأهلي ودجلة 2 أغسطس
الأهلي وسيراميكا 5 أغسطس
- مصر × إسبانيا: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الخميس 22 يوليو
- مصر × الأرجنتين: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الأحد 25 يوليو
- مصر × أستراليا: في تمام الواحدة ظهرًا، يوم الأربعاء 28 يوليو