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الأهلى يخوض 7 مباريات بالدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام، بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، وبذلك يخوض الأهلى 7 مباريات بدون لاعبيه الأولمبيين بعد اعلان الجدول.

 

والمباريات التى يخوضها الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى هى:

 

الأهلي والمقاولون 8 يوليو 

 

المقاصة والأهلي 11 يوليو

 

الأهلي والبنك الأهلي 22 يوليو

 

الأهلي والإنتاج الحربي 25 يوليو

 

أسوان والأهلي 29 يوليو 

 

الأهلي ودجلة 2  أغسطس 

 

الأهلي وسيراميكا 5 أغسطس

 

 

أما مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

- مصر × إسبانيا: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الخميس 22 يوليو

- مصر × الأرجنتين: في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الأحد 25 يوليو

- مصر × أستراليا: في تمام الواحدة ظهرًا، يوم الأربعاء 28 يوليو

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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