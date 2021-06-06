شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض 7 مباريات بالدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام، بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، وبذلك يخوض الأهلى 7 مباريات بدون لاعبيه الأولمبيين بعد اعلان الجدول.

والمباريات التى يخوضها الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى هى:

الأهلي والمقاولون 8 يوليو

المقاصة والأهلي 11 يوليو

الأهلي والبنك الأهلي 22 يوليو

الأهلي والإنتاج الحربي 25 يوليو

أسوان والأهلي 29 يوليو

الأهلي ودجلة 2 أغسطس

الأهلي وسيراميكا 5 أغسطس