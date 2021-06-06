شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى الزمالك بعد العودة من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، حيث يستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، بالجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الزمالك تلقى خطاباً من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام أسوان، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي: