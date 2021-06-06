شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الأولمبى قبل ودية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، نقل معسكر الفراعنة إلى العين السخنة استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا ودياً الخميس المقبل، قبل أولمبياد طوكيو.

س: ما سبب نقل معسكر الفراعنة إلى العين السخنة؟

ج: فضل شوقى غريب وجهازه نقل معسكر المنتخب من القاهرة إلى العين السخنة استعداداً لخوض المباراة الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا، التى تقام فى السويس، حيث يرغب المدير الفنى فى تعويد اللاعبين على الضغوط وخوض المباريات فى أجواء مختلفة قبل الأولمبياد.

س: هل هناك إصابات فى صفوف الفريق؟

ج: انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لصفوف المنتخب الأولمبى بالعين السخنة أمس، وخضع للكشف الطبى بمعرفة طبيب المنتخب وتأكد إصابته بآلام فى الأنكل وتم استبعاده من المباراة الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا على أمل تجهيزه للمباراة الثانية يوم 13 يونيو.

س: وهل هناك إصابات أخرى فى الفريق؟

ج: تعرض عمر مرموش لاعب المنتخب الأولمبى المحترف فى ألمانيا أيضاً للإصابة بشد فى الخلفية، وتقرر خضوعه لبرنامج تأهيلى فى المعسكر ولن يلحق بالمباراة الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا.

س: هل خضع اللاعبون لمسحة كورونا قبل المعسكر؟

ج: بالفعل خضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لمسحة كورونا قبل المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية لجميع اللاعبين.

س: هل تحدد موعد المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا؟

ج: بالطبع تم تحديد الثامنة مساء الخميس المقبل موعداً لودية جنوب أفريقيا الأولى باستاد السويس.