تقارير: قادة منتخبات كوبا أمريكا يقاطعون اجتماع الرئيس البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مازال الجدل مستمرا حول إقامة بطولة كوبا أمريكا هذه العام، بعدما رفض قادة المنتخبات المشاركة حضور اجتماع البطولة مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم الجمعة المقبل (11 يونيو) على أن تستمر حتى العاشر من يوليو 2021.

وكان من المخطط أن تقام البطولة في الأرجنتين وكولومبيا، إلا أن الأخيرة طلبت تأجيل الحدث بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها نتيجة بعض الاحتجاجات الداخلية، ومع سوء الأوضاع الصحية في الأرجنتين بسبب كورونا تم سحب التنظيم منهما، ويتم إسناد الأمر للبرازيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" اليوم الأحد، فإن قادة المنتخبات المشاركة في البطولة رفضوا حضور اجتماع الرئيس البرازيلي مما يزيد التكهنات حول مقاطعة مشتركة ومنسقة للاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلي والأرجنتين رفضوا استضافة البطولة بسبب الجائحة، ويشعر الكثيرون أن البرازيل كان يجب عليها أن تفعل الشيء نفسه حفاظا على اللاعبين.

وشددت الصحيفة على أن مقاطعة اللاعبين ستكون تاريخية ودراماتيكية، حيث يتواصل القادة فيما بينهم في محاولة للتوصل إلى إجماع ضد إقامة البطولة.