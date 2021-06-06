اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري لنهايته.. ويكشف موعد الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز، بداية من الجولة الـ26 وحتى نهايته.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32،33 و34 سيتم تحديدها لاحقا لمراعاة موقف الفرق وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وكشف اتحاد الكرة عن موعد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز، ووضع عدد من المباريات خلال فترة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية.

ووفقاً للجدول المعلن، من المقرر أن ينتهي الدوري يوم 26 من شهر أغسطس.

ومن خلال المستندات التالية، يمكنك معرفة موعد مباريات جدول الدوري.