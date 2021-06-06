"سيارة كهربا البديلة ".. نبوءة مشجع من أصحاب الهمم تمنح نجم الأهلي لامبورجيني "هدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتفرد محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الأهلي بين نجوم الكرة في مصر بامتلاكه سيارة "بنتلي" بالإضافة إلي سيارة أخرى ماركة "لامبورجيني" حصل عليها اللاعب بنفس طريقة حصوله على سيارته الأولى.

وتعرض نجم الأهلي إلي حادث سير صباح الجمعة الماضي أثناء سفره إلي الساحل الشمالي لقضاء إجازته التي حصل عليها قبل مواجهة الترجي التونسي في الـ19 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أدي إلى تهشم جزء كبير من سيارته الـ"بنتلي" .

وحصل كهربا على سيارته الـ"بنتلي "هدية بعد تسجيله لهدف فوز اتحاد جدة على النصر وتتويجه ببطولة كأس ولي العهد أثناء احترافه في العميد السعودي .

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ولم تكن سيارة كهربا الـ"بنتلي " الهدية الوحيدة التي حصل عليها في السعودية بل سيارة اللاعب البديلة ماركة "لامبورجيني" قدر ثمنها في هذا الوقت بـ 5 ملايين جنيها حصل عليها أيضاً هدية.

وسرد " كهربا" في تصريحات تلفزيونية سابقة حكاية الهدية وقال " كنت أمر بفترة من عدم التوفيق مع اتحاد جدة وعانيت من الإصابة بعدها وسافرت لمصر للعلاج".

وتابع "عقب العودة لجدة زرت مركزاً لأصحاب الهمم وقابلت طارق أحد أصحاب الهمم وتعلق بي فور رؤيتي وأخبرني أنني سأسجل في أول مباراة اشارك فيها ووعدني بمنحي سيارة لامبورجيني هدية في حالة تسجيلي ".

وكشف نجم الأهلي " سجلت بعد 65 ثانية فقط وذهبت لطارق الذي كان حاضراً في المدرجات فور تسجيلي لأحتفل معه ".

وقاد كهربا اتحاد جدة للفوز على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف سجل منها النجم المصري هدفين في المباراة التي أقيمت في الثاني من ديسمبر عام 2016 في المباراة التي أقيمت الجولة 11 من الدوري السعودي.