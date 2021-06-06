بالمواعيد.. تعرف على مباريات الأهلي لنهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً لأندية الدوري الممتاز، بمواعيد ما تبقى من مباريات بداية من الجولة الـ26 لنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات آخر 3 جولات من المسابقة في وقت لاحق، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 19 و25 من شهر يونيو الجاري.

ويستأنف الأهلي بعد ذلك مبارياته في الدوري، وحال تأهل للنهائي الأبطال سيلعب يوم 17 يوليو في المغرب، وسيكون آخر لقاء محلي يوم 11 يوليو، وبعد ذلك يعود للمباريات يوم 22 يوليو.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري على النحو التالي:

1 يوليو: الأهلي وبيراميدز الجولة 27، (الأهلي WE السلام) الساعة 9.00 مساءً.

4 يوليو: سموحة والأهلي الجولة 28، (الإسكندرية) الساعة 9.00 مساءً.

8 يوليو: المقاولون العرب والأهلي مؤجل من الجولة 26، (بتروسبورت) الساعة 9 مساءً.

11 يوليو: مصر المقاصة والأهلي مؤجل من الجولة 18، (الجيش بالسويس) الساعة 5 مساءً.

22 يوليو: الأهلي والبنك الأهلي مؤجل من الجولة 25، (الأهلي WE السلام) الساعة 9.00 مساءً.

25 يوليو: الإنتاج الحربي والأهلي مؤجل من الجولة 24، (الأهلي WE السلام) الساعة 9.00 مساءً.

29 يوليو: أسوان والأهلي مؤجل من الجولة 17، (أسوان)، الساعة 9 مساءً.

2 أغسطس: وادي دجلة والأهلي مؤجل من الجولة 22، (الأهلي WE السلام) الساعة 9 مساءً.

5 أغسطس: الأهلي وسيراميكا كليوباترا مؤجل من الجولة 23، (الأهلي WE السلام) الساعة 9 مساءً.

9 أغسطس: الأهلي والإسماعيلي الجولة 29، (الإسكندرية) الساعة 9 مساءً.

12 أغسطس: الأهلي وإنبي الجولة 30، (الأهلي WE السلام) الساعة 9 مساءً.

15 أغسطس: طلائع الجيش والأهلي الجولة 31، (الجيش بالسويس) الساعة 7 مساءً.

18-19 أغسطس: الأهلي والمصري الجولة 32، (الإسكندرية).

22-23 أغسطس: الجونة والأهلي الجولة 33، (الجونة).

25-26 أغسطس: الأهلي وأسوان الجولة 34، (الأهلي WE السلام).