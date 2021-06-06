125 هدفا.. ليفربول يحتفي بإنجاز تاريخي لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالإنجاز الذي توج به النجم المصري محمد صلاح موسمه الماضي بحفر اسمه بين أساطير النادي بالوصول إلى هدفه رقم 125 بقميص الريدز.

وقال ليفربول عبر حساباته الرسمية إن محمد صلاح أنهى الموسم باحتلال المركز الـ12 بين هدافي النادي عبر التاريخ في القائمة التي يتصدرها أيان راش برصيد 346 هدفا.

وأحرز نجم ليفربول 22 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لمساعدة فريقه في انتزاع المركز الثالث في الجولة الأخيرة من المسابقة.

كما سجل صلاح ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصل مجموع أهدافه في الموسم المنقضي بجميع المسابقات إلى 31 هدفا.

وجاءت الأهداف الـ125 لصلاح مع ليفربول بواقع:

44 هدفا في موسمه الأول 2017-18.

27 هدفا في الموسم الثاني 2018-19.

23 هدفا في الموسم الماضي 2019-20.

31 هدفا في الموسم المنقضي 2020-21.

قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- محمد صلاح - 125 هدفا.