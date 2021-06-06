بيراميدز يكشف مواعيد مبارياته لنهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، مواعيد مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز لنهاية الموسم، باستثناء أخر 3 جولات.

وقال بيراميدز في بيانه الإعلامي، أن اتحاد الكرة، أخطر النادي بما تبقى من مباريات في الدوري.

وأشار بيراميدز، أن مباريات الجولات 32، 33، و34 تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وجاءت مباريات بيراميدز على النحو التالي:

*الأسبوع ٢٦ .. بيراميدز * سموحة .. يوم ١٥ يونيو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٩ مساء

*الأسبوع ٢٧ .. الأهلي * بيراميدز .. يوم ١ يوليو.. استاد السلام.. الساعة ٩ مساء

*الأسبوع ٢٨ .. بيراميدز * انبي .. يوم ٤ يوليو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٧ مساء

*مؤجلات .. المقاولون العرب * بيراميدز.. يوم ١٦ يوليو.. استاد الجبل الأخضر.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. يوم ٢٠ يوليو.. استاد السلام.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات .. بيراميدز * البنك الأهلي .. يوم ٢٦ يوليو.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٩ مساء

*مؤجلات .. بيراميدز * الإسماعيلي .. يوم ٢ أغسطس.. استاد الدفاع الجوي.. الساعة ٧ مساء

*الجولة ٢٩ .. طلائع الجيش * بيراميدز.. يوم ٧ أغسطس.. استاد جهاز الرياضة.. الساعة ٧ مساء

* الجولة ٣٠ .. بيراميدز * المصري.. يوم ١١ أغسطس.. استاد الإسكندرية.. الساعة ٩ مساء

*الجولة ٣١ .. الجونة * بيراميدز.. يوم ١٤ أغسطس.. استاد خالد بشارة بالجونة.. الساعة ٧ مساء

*الجولة ٣٢ .. بيراميدز * أسوان.. استاد الدفاع الجوي.. لم يحدد الموعد

*الجولة ٣٣ .. مصر المقاصة * بيراميدز.. استاد الجبل الأخضر.. لم يحدد الموعد

*الجولة ٣٤ .. بيراميدز * غزل المحلة.. استاد الدفاع الجوي.. لم يحدد الموعد