صدام بين الأهلي والمنتخب الأولمبي بسبب أولمبياد طوكيو وأفريقيا - صور Afp

ينتظر النادي الأهلي صدام مع المنتخب الأولمبي، حال تخطيه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس 19 يونيو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة 26 من الشهر ذاته، على أن يلعب نهائي البطولة يوم 17 من يوليو المُقبل.

ويأتي الصدام بين الأهلي والمنتخب الأولمبي، بسبب ضم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب 6 لاعبين من القلعة الحمراء في المعسكر الحالي، بالإضافة إلى رغبته في ضم محمد الشناوي حارس الأحمر في أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت قائمة المنتخب الأاولمبي للمعسكر الحالي من الأهلي كل من:

مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

ويعلن غريب قائمة المنتخب التي يخوض بها أولمبياد طوكيو بنهاية الشهر الجاري، أي قبل أن يخوض الأهلي نهائي البطولة حال تخطيه نصف النهائي.

وسيعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني للأولمبي حال تخطي نصف النهائي، لتحديد اللاعبين التي ستنضم للمنتخب، والعناصر التي يحتاجها الأحمر لخوض النهائي.