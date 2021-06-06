محمد صلاح يرد على اهتمامات سان جيرمان بصورة على إنستجرام

رد محمد صلاح جناح فريق ليفربول ومنتخب مصر، على اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأفادت تقارير صحفية بأن العملاق الباريس يرغب في التعاقد مع مو صلاح ويُجهز لعقد صفقة مع ليفربول بتقديم عرض بـ150 مليون يورو، تحسبا لرحيل كيليان مبابي جناح فريق العاصمة.

ونشر صلاح صورة له اليوم الأحد، أثناء استمتاعه على الشاطيء باجازته الصيفية، على الصفحات الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ـ إنستجرام”.

ويقضي صلاح اجازته الصيفية عقب إنتهاء الدوري الإنجليزي في مصر تحديدًا الغردقة، بالرغم من عدم وجود معسكر لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، كما أنه غالبا ما يقضي اجازته في جزر المالديف.

ويبدو أن صلاح يستمتع باجازته ولا يبالي بالعروض المقدمة له للرحيل عن الريدز، بعد أن تمكن ليفربول بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا النسخة المُقبلة بصعوبة في الجولات الخيرة.

وخسر صلاح جائزة الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد في الجولة الأخيرة من البريميرليج، لصالح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدف.