مدرب النصر السعودي يتمسك بحارس الفريق ويرفض بيعه

أبدى البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني لفريق النصر السعودي، عدم نيته في الاستغناء عن أمين بخاري حارس الفريق، وأبلغ الإدارة بعدم موافقته على إعارته لأي نادِ.

ويرغب المدرب في الاعتماد على الحارس الموسم المقبل إلى جانب وليد عبد الله الحارس الأساسي، ونواف العقيدي، مع إلغاء فكرة التعاقد مع حارس أجنبي بديل عن الأسترالي برادلي جونز، الذي انتهت علاقة النادي معه رسميًّا قبل عدة أيام، وفقًا لما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن مينيزيس، أصر على جلب لاعب أجنبي في متوسط الدفاع، لكثرة مشاركات اللاعبين عبد الإله العمري وعبد الله مادو مع المنتخبات السعودية في الفترة المقبلة.

وخرج بخاري إلى نادي العين في أكتوبر الماضي، على سبيل الإعارة، حيث شارك معه في 21 مباراة، قبل أن يهبط فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.