مهاجم اتحاد جده يعادل رقم كهربا بعد 3 مواسم - صور Afp

عادل البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جده السعودي، رقم الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي المصري الحالي، في موسم 2016-2017 حينما كان يلعب كهربا لصالح النمور.

وسجل اللاعب البرازيلي ما يزيد عن 35 في المئة من إجمالي أهداف فريق اتحاد جده خلال الموسم المنصرم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وتجاوز رومارينيو حصيلته في موسم 2019ـ2020، بزيادة هدف واحد، ليعادل رقم كهربا في نسخة 2016ـ2017، وطيلة المواسم الخمسة الأخيرة لم يسجل لاعب اتحادي أكثر من هذه الحصيلة.

ونجح كهربا في تسجيل 16 هدفًا خلال 20 مباراة خاضها مع اتحاد جدة في موسمه الأول مع الفريق ببطولة الدوري، بعدما خرج من الزمالك على سبيل الإعارة.

وأحرز رومارينيو 16 من أصل 45 هدفًا أحرزها الاتحاد في مبارياته الـ 30 في الدوري، وجاء الـ16 هدف في 13 مباراة في مقدمتهم مواجهة الوحدة في الجولة الـ 22 التي سجّل خلالها ثلاثية “هاتريك”.

ولعب البرازيلي 3 مواسم بقميص الاتحاد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، شغل خلالهم مراكز رأس الحربة والمهاجم المتأخر والجناح مع العميد.