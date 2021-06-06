صفقات الزمالك | لاعب الأهلي السابق بديل فرجاني ساسي - صور Reu

بات صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوبترا، قريبًا من الانضمام لنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتعويض فرجاني ساسي حال رحيله.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تعاقد معه الأبيض في صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.

ولا يمانع جمعه في الإنتقال إلى الزمالك رغم لعبه للقلعة الحمراء، وذلك بعد أن أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه لاعب محترف وليس لديه مشكلة في ارتداء القميص الأبيض خاصة وأنه لن ينتقل من الأهلي للزمالك مباشرة من خلال فسخ العقد أو بطريقة شرعية، مشيرًا إلى أن الزمالك نادي كبير ولا يمانع في الانتقال إليه.

من جانبه أكد ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا في تصريحات تلفزيونية، موافقته على رحيل صالح جمعه بعد العروض التي وصلته مؤخرًا.

وأوضح لاعب الأهلي السابق، أن جمعة قادر على تعويض فرجاني ساسي حال انضمامه للقلعة البيضاء شرط الالتزام فقط بالتدريبات، بل سيكون أفضل إذا التزم.

وشارك صالح جمعة في الموسم الجاري بقميص سيراميكا كليوباترا في 16 مباراة بعدد دقائق 945 دقيقة، تمكن من تسجيل هدف وحيد، وصناعة 3 أهداف.

الجدير بالذكر أن عبدالله جمعه الظهير الأيسر لفريق الزمالك، هو شقيق صالح جمعه.