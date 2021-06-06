الامارات | نوير أول حارس يخوض 100 مباراة مع منتخب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نوير أول حارس يخوض 100 مباراة مع منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كالعادة لن يترك مانويل نوير أي شيء للصدفة قبل خوضه مباراته رقم مئة مع المنتخب الألماني لكرة القدم، ويستعد باحترافية كاملة، وهو شيء عادي بالنسبة له.

الاعتياد على القفازات الجديدة مهم، لذلك ارتدى نوير، الحارس الأول للمنتخب الألماني، قفازات حارس المرمى مطبوع عليها رقم مئة باللون الذهبي على قفل الفيلكرو خلال آخر تدريبات الفريق.

ومن المقرر أن يصبح نوير أول حارس مرمى ألمانيا يشارك في مئة مباراة دولية غدا الاثنين في المباراة الودية أمام لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل المشاركة مع المنتخب الألماني في سادس بطولة كبرى، يورو 2020.

وقال نوير (35 عاما): "فخور بالوصول للمباراة رقم مئة. هذا يعد شيئا مميزا كحارس مرمى أن تلعب كل هذا العدد من المباريات مع منتخب بلدك".

وبإمكان نوير أن يحتفل بهذه المناسبة أمام ألف متفرج في ملعب دوسلدورف. ولم يتم التخطيط لإجراء حفل كبير قبل بداية المباراة ولكن نوير سيحصل على ميدالية شرفية من الاتحاد الألماني للعبة.

وكان هناك إشادة كبيرة بالحارس الفائز بكأس العالم 2014، خلال معسكر المنتخب الألماني التدريبي في النمسا.

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