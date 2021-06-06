شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الجونة يسعى لعودة بواليا وبقاء السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا شحاتة المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي الجونة، أن ناديه لديه رغبة قوية في الإبقاء على عمر السعيد المعار من الزمالك، واستعارة والتر بواليا من الأهلي، لكونهما من اللاعبين المميزين وقادرين على تحقيق ثنائي هجومي خطير أمام المنافسين.

وتابع: تواجد الثنائي السعيد وبواليا في أي فريق سيزيده ثقلا ويربك أقوى دفاعات للمنافسين.

وأضاف شحاتة أن الإصابات ورحيل بعض اللاعبين عن صفوف فريقه وراء تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال: في بعض الفترات تعرض 4 لاعبين في خط الدفاع للإصابة وهو ما دفعني لتصعيد بعض العناصر من فريق الشباب.

وتابع: هناك غموض في موقف الإيفواري سيرجي أكا ومن الممكن أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

واختتم: «علاقتنا مع الزمالك جيدة ولكن قد تكون توترت في بعض الفترات بسبب وجود عدد كبير من عناصر الأهلي في فريق الجونة».