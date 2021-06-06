شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر اتحاد الكرة، النادي الأهلي بموعد مبارياته في الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2020-2021.
وجاءت موعد مباريات الأهلي فيما تبقى من مشواره في الدوري على النحو التالي:
الأهلي- بيراميدز.. يوم الخميس 1 يوليو
سموحة- الأهلي.. يوم الأحد 4 يوليو
المقاولون العرب- الأهلي.. يوم الخميس 8 يوليو
المقاصة- الأهلي.. يوم الأحد 11 يوليو
الأهلي- البنك الأهلي.. يوم الخميس 22 يوليو
الإنتاج الحربي- الأهلي: يوم الأحد 25 يوليو
أسوان- الأهلي.. الخميس 29 يوليو
وادي دجلة- الأهلي.. يوم الاثنين 2 أغسطس
الأهلي- الإسماعيلي.. يوم الاثنين 9 أغسطس
الأهلي- إنبي.. يوم الخميس 12 أغسطس
طلائع الجيش- الأهلي.. يوم الأحد 15 أغسطس
الأهلي- المصري.. أحد يومي 18 أو 19 أغسطس
الجونة- الأهلي.. أحد يومي 22 أو 23 أغسطس
الأهلي- أسوان.. أحد يومي 25 أو 26 أغسطس.