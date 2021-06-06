شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر اتحاد الكرة، النادي الأهلي بموعد مبارياته في الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

وجاءت موعد مباريات الأهلي فيما تبقى من مشواره في الدوري على النحو التالي:

الأهلي- بيراميدز.. يوم الخميس 1 يوليو

سموحة- الأهلي.. يوم الأحد 4 يوليو

المقاولون العرب- الأهلي.. يوم الخميس 8 يوليو

المقاصة- الأهلي.. يوم الأحد 11 يوليو

الأهلي- البنك الأهلي.. يوم الخميس 22 يوليو

الإنتاج الحربي- الأهلي: يوم الأحد 25 يوليو

أسوان- الأهلي.. الخميس 29 يوليو

وادي دجلة- الأهلي.. يوم الاثنين 2 أغسطس

الأهلي- الإسماعيلي.. يوم الاثنين 9 أغسطس

الأهلي- إنبي.. يوم الخميس 12 أغسطس

طلائع الجيش- الأهلي.. يوم الأحد 15 أغسطس

الأهلي- المصري.. أحد يومي 18 أو 19 أغسطس

الجونة- الأهلي.. أحد يومي 22 أو 23 أغسطس

الأهلي- أسوان.. أحد يومي 25 أو 26 أغسطس.