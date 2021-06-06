شكرا لقرائتكم خبر عن مع أنباء رحيله.. 33 مشهداً مضيئاً لـ فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنباء قوية ترددت خلال الساعات الأخيرة عن توقيع التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لأحد أندية الدوري القطري ورحيله عن القلعة البيضاء بنهاية تعاقده في يونيو الجاري.

ساسي انضم لصفوف الزمالك في صيف 2018 قادماً من صفوف النصر السعودي.

وخاض ساسي 102 مباراة بقميص الزمالك في كل البطولات.

ونجح التونسي فرجاني ساسي في المساهمة مع الزمالك في 33 هدفاً، بواقع تسجيل 16 وصناعة 17 لزملائه.

ونال ساسي 23 بطاقة صفراء مع الزمالك، و3 بطاقات حمراء أخرهم في مباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز هذا الموسم، كذلك أمام المصري والمقاولون في الموسم الماضي.

باكورة أهداف ساسي خلال مشواره مع الزمالك جاءت في شباك الجونة بالدوري موسم 2018-2019، في مباراة حسمها الأبيض بثلاثية، أما أخر أهدافه جاءت في مباراة القمة أمام الأهلي في شباك محمد الشناوي في مايو الماضي.

ساسي صاحب الـ 29 عامًا خاض 60 مباراة دولية بقميص منتخب تونس الأول، ونجح في تسجيل 5 أهداف.