شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب أهم 7 مباريات فى الدورى المصرى قبل نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول ملاعب ومواعيد المباريات المتبقية من عمر الدورى المصرى هذا الموسم، إلا أنه لم يفصح عن مواعيد مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر المسابقة. وينشر الخليج 365 مواعيد وملاعب أهم وأقوى 7 مباريات متبقية فى جدول الدورى العام. - الأهلى وبيراميدز فى الأسبوع الـ27 أول يوليو باستاد السلام. - بيراميدز والإسماعيلى "مؤجلات" يوم 2 اغسطس بالدفاع الجوى. - الأهلى ووادى دجلة "مؤجلات" يوم 2 أغسطس باستاد السلام. - الأهلى وسيراميكا "مؤجلات" يوم 5 أغسطس باستاد السلام. - الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الـ29 باستاد الإسكندرية يوم 9 اغسطس. - الزمالك والإسماعيلى فى الاسبوع الـ30 يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية. - الأهلى مع إنبى فى الاسبوع الـ30 يوم 12 أغسطس باستاد السلام.