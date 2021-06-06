شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع بيراميدز.. تعرف على مواعيد 15 مباراة للأهلى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة مواعيد خمسة عشر مباراة للنادى الأهلى بالدوري الممتاز، من ضمنها كل لقاءاته المؤجلة على أن تكون بداية مباريات المارد الأحمر أمام بيراميدز، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

الأهلى & بيراميدز ( الخميس 1 يوليو).. 9 مساءً على ستاد السلام بالجولة 27 للدوري

سموحة & الأهلى ( الاحد 4 يوليو)..9 مساء على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للدوري

المقاولون العرب & الاهلى ( الخميس 8 يوليو)..9 مساء على ستاد بتروسبورت "مباراة مؤجلة"

مصر المقاصة & الأهلى( الاحد 11 يوليو)..5 عصراً على استاد الجيش بالسويس "مباراة مؤجلة"

الأهلى & البنك الأهلى ( الخميس 22 يوليو)..9 مساءاً على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

الإنتاج الحربى & الأهلى ( الاحد 25 يوليو)..9 مساء على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

أسوان & الاهلى( الخميس 29 يوليو)..9 مساء على ستاد أسوان "مباراة مؤجلة"

الاهلى & وادى دجلة ( الاثنين 2 أغسطس)..9 مساء على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

الاهلى & سيراميكا( الخميس 5 أغسطس)..9 مساء على ستاد السلام بالجولة 29 للدوري

الاهلى & الاسماعيلى (الاثنين 9 أغسطس)..9 مساء على ستاد الاسكندرية "مباراة مؤجلة"

الاهلى & انبى (الخميس 12 اغسطس)..9 مساء على ستاد السلام " مباراة مؤجلة"

طلائع الجيش & الأهلى ( الاحد 15 أغسطس)..7 مساء على ستاد الجيش بالسويس بالجولة 31 للدوري

الاهلى & المصرى ( 18 أو 19 أغسطس).. استاد الإسكندرية بالجولة 32 للدوري

الجونة & الاهلى ( 22 أو 23 أغسطس).. استاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 للدوري

الاهلى & أسوان ( 25 أو 26 أغسطس).. استاد السلام بالجولة 34 للمسابقة.

وأوضح اتحاد الكرة أن مواعيد مباريات الجولات 32 و33 و34 للأهلى مع المصرى ثم الجونة ثم أسوان تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.