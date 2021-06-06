شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الزمالك لن يقف على ساسي ومباراة الترجي صعبة على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء لن تقف على رحيل فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، وقال عبد العزيز فى تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" على شاشة أون سبورت 2، "لا أحد ينكر قيمة فرجانى ساسى وعطائه مع الزمالك، ولكن فكرة تصدير مشكلة بأن رحيل ساسى سيسبب أزمة، فمع احترامى لكل اللاعبين هذا لا يحدث ولا يمكن أن نقول إن لاعبا أثر على فريق إذا أكمل مع الزمالك نحن سعداء بوجوده، ولكن أى حد ممكن يعوض غيابه، لاعبين كبار جاءوا الزمالك واعتزلوا ومازال الفريق يكسب بطولات".

وأضاف عبد العزيز، "فى بعض الفترات عندما تعرض ساسى للإصابة شارك إمام عاشور وتألق وكان الأفضل فى مصر، ويمكن لإمام عاشور تعويض ساسى، وكذلك زيزو، والزمالك لديه أكثر من لاعب حالياً قادر على تعويض رحيل فرجاني.

وأشار عبد العزيز إلى أن الزمالك مطالب بالمنافسة على كل البطولات، وفى الوقت الحالى الفريق فى أى بطولة يشارك فيها قادر على المنافسة ولديه لاعبون بإمكانيات كبيرة.

وعن أفضل مدرب بالدورى قال أيمن عبد العزيز، "على ماهر من المدربين المميزين وأحمد سامى وإيهاب جلال حققوا طفرة مع الاسماعيلي، وأعتقد أن هذا الثلاثى هو الأفضل، وموسيمانى وكارتيرون يقدمان مستوى كبيراً مع الأهلى والزمالك، مؤكدا أن الزمالك يحتاج استقراراً إدارياً أولاً، وفى المراكز يحتاج إلى مدافع وظهير أيمن لأنك تشارك فى بطولات كثيرة وتتعرض لإصابات وإجهاد ويجب أن تتوافر الحلول.

واصل متحدثاً عن دورى أبطال أفريقيا، "الفرق الأربعة فى نصف النهائى مميزة ولكن الوداد فريق مميز ومحترم، ومباراة الترجى لن تكون سهلة على الأهلى لأنه فريق كبير وينافس على البطولات.

واختتم نجم الزمالك السابق قائلا، "اختيارات شوقى غريب للمنتخب الأولمبى مميزة، وأحييه على اختياره لإمام عاشور لأنه سيكون من أهم اللاعبين فى مصر، هو لاعب صغير يحتاج للتقويم ولكن مستقبله كبير".